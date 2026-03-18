福岡県みやま市のダリアが出荷の最盛期を迎えている。同市は県内有数のダリア産地。ビニールハウスで1.5メートルほどに育った茎の先に白や赤、ピンクの花が咲き誇る。専用の箱に梱包（こんぽう）して東京や大阪、福岡に出荷。JAみなみ筑後によると、出荷本数は平年並みの30万本程度を見込む。同市瀬高町の成清綱正さん（50）のハウスでもかれんに咲く。「卒業式や入学式が重なるこの時期は、1年で最も忙しい」ナス専業だった