防衛省は17日、熊本市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地に木村敬熊本県知事や大西一史熊本市長らを招き、反撃能力（敵基地攻撃能力）を備えた長射程ミサイル関連装備の「展示会」を開いた。木村知事と大西市長は配備に反対しない姿勢を強調した上で、住民に丁寧な説明を求めた。