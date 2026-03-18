奉仕団体「福岡ローターアクトクラブ」は15日、福岡市・天神で毎年恒例のチャリティーバザーを開いた。上部団体で、市内の会社経営者や弁護士らでつくる「福岡ロータリークラブ（RC）」から提供された酒や食器など約160点を格安で販売した。収益金は筑前町の心身障がい児（者）療育訓練施設「やすらぎ荘」やアフガニスタンなどで人道支援を続ける非政府組織（NGO）「ペシャワール会」に寄付する方針。約13万円の収益があり、福