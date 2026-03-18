国際情勢が不安定さを増す中、日米安保の根幹である日米同盟について考える講演会が29日午後1時から、福岡市早良区の西南学院大2号館3階301教室で開かれる。福岡の大学の研究者や学生、弁護士でつくる団体「FSL（福岡スカラー、スチューデント＆ロイヤー）」と西南学院大ことばの力養成講座（田村元彦准教授）の共催。憲政史学の大家として知られ、「虚構の日米安保憲法九条を棚にあげた共犯関係」など数多くの著書がある古