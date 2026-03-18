国土交通省が発表した公示地価（1月1日時点）で、福岡都市圏の住宅地は調査地点がない東峰村を除く19市町全てで平均変動率が上昇した。ただ上昇幅が前年を上回ったのは糸島市と久山町、筑前町のみ。商業地も調査地点がある全15市町で上昇したが、うち12市町は上昇幅が縮小した。地価の高止まりは続いているものの上昇は鈍化傾向で、専門家は「価格上昇は一服した」とみている。