世界的に希少な渡り鳥で、福岡市の博多湾などで冬を越すクロツラヘラサギについて学ぶイベントが20日午前11時から、福岡市東区香住ケ丘の香住丘公民館と香椎浜である。今年初めて実施される21日の「国際クロツラヘラサギの日」にちなむ啓発行事。水辺の環境保全に取り組む市民団体「ウエットランドフォーラム」（松本悟代表）と日本クロツラヘラサギネットワークの共催。同公民館で東アジア各地の生息地で撮影したクロツラヘラ