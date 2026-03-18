第98回選抜高校野球大会は19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕する。4年ぶり4度目の出場の九州国際大付（福岡）は、初優勝した昨秋の明治神宮大会に続く「秋春連覇」を目指す。攻守に力のある選手がそろう「タレント軍団」でひときわ目を引くのが、174センチ、107キロの巨漢、上岡煌（3年）だ。同大会決勝で本塁打を放った強打者は、念願のレギュラー背番号「3」を背負っての活躍を誓う。野球漫画「ドカベン」の主人公をイメ