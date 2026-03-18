昨夏の甲子園を制した沖縄尚学の左腕末吉良丞（3年）と右腕新垣有絃（同）のダブルエースが、7カ月ぶりの甲子園に臨む。昨夏の優勝からは2人にとって試練の期間だった。末吉は「周囲の期待に応えなければという気持ちが強すぎた」とフォームを崩し、新垣も「速い球を投げたいと力んでしまった」と調子を落としていた。昨秋の明治神宮大会で九州国際大付が優勝して舞い込んだ選抜切符。「全く考えていなくて春の九州大会を目指