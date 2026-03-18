昨年11月に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けたソフトバンクの中村晃内野手（36）が17日、ファーム・リーグ西地区の広島戦（タマホームスタジアム筑後）で約5カ月ぶりに実戦復帰した。3番DHで先発し、3打数無安打。中前に抜けそうな打球を相手の好守で二ゴロとされた場面もあった。「ストライクにしっかり反応できている。一塁までしっかり走れている。やりたいことはできた」と強調。今後について「腰や足の状態を見ながら、守