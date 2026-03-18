逆方向への打球は切れずに伸びた。1点を追う七回1死一、三塁、正木がベテラン左腕大野から右翼ポール際に飛び込む逆転の1号3ラン。「真っすぐを捉えることができた。思い切ってスイングすることができた結果」とうなずいた。ソフトバンクは14、15日のDeNA2連戦で計2得点。既にオープン戦で4度の零封負けを喫している打線は、この試合も途中まで沈黙した。六回の攻撃前には長谷川打撃コーチを中心にオープン戦では異例の円陣も