プロゴルファーの小祝さくらと桂川有人が結婚していたことが、17日までにわかった。【写真】小祝さくらさん、前夜祭には黒のドレス姿で登場！ともに“黄金世代”と呼ばれる1998年生まれで27歳の同学年選手。すでに2024年オフには結婚していたが、「静かに暮らしたい」、「ゴルフに集中したい」という考えから公表を控えていた。北海道出身の小祝は、17年のプロテストに一発合格し、19年「サマンサタバサレディース」で初優勝を挙げ