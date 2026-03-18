クリストファー・シムズさん、2017年1月30日撮影（ロイター＝共同）クリストファー・シムズさん（ノーベル経済学賞受賞の米経済学者）米メディアによると14日、中西部ミネソタ州ミネアポリスの自宅で転倒による負傷のため死去、83歳。42年、首都ワシントン生まれ。68年ハーバード大で博士号取得。ミネソタ大やエール大で教えた後、プリンストン大で教授を務めた。11年、「マクロ経済における原因と影響に関する実証的研究」で