第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国―ベネズエラの決勝が17日（日本時間18日）に行われる。2度目の優勝を目指す米国代表は球場入りの際、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した男子ホッケー米国代表が着用していたジャージを着て登場した。強敵ベネズエラとの頂上決戦へ、金メダルパワーで勝利をつかむ。