開幕まで１０日を切り、残されたオープン戦はあと４試合。ソフトバンクのチーム内競争が最終局面に入る中、ＷＢＣ日本代表・侍ジャパンとしての戦いを終えたホークス戦士たちも、いよいよチームへ戻ってくる。１７日の中日とのオープン戦（みずほペイペイ）に５―１で勝利した後、試合前に取材対応した小久保裕紀監督（５１）は、周東佑京外野手（３０）、牧原大成内野手（３３）、近藤健介外野手（３２）らの合流時期について