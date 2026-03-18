親方衆の評価も急上昇だ。大相撲春場所１０日目（１７日、大阪府立体育会館）、幕内豪ノ山（２７＝武隈）が幕内朝紅龍（２７＝高砂）をはたき込んで９勝目（１敗）。ともに大阪出身の同学年対決を制し、優勝争いの首位を守った。関脇霧島（２９＝音羽山）と並んで先頭を走る状況にも、豪ノ山は「まだそんなに実感も意識もない。明日からが大事じゃないですか。重圧？全然ない」ときっぱり。日を追うごとに大きくなる地元ファ