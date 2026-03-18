フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３＝ロシア）が、顔面の毛細血管破裂を訴えるなど体調不安がささやかれる中で、バイオリンに挑戦して話題を呼んでいる。ザギトワは最近、自身のＳＮＳで「顔の毛細血管が破れたんです。どうすればいいのか？教えてほしい」などと悲痛な表情で訴え、注目された。その直後の８日には主役＆プロデュース＆企画を務める肝いりのアイスショー「アソル