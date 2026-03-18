ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組を始めとした現在の世界トップペアたちを、ロシアの同種目で絶対王者のアレクサンドラ・ボイコワ、ドミトリー・コズロフスキー組の?ボイコズ?がバッサリと斬り捨てた。ボイコズは２０２２年北京五輪で７位だったりくりゅうを上回り４位に入ると、その後に大きく飛躍し昨年１２月のロシ