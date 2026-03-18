ノアのＧＨＣヘビー級王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）がアルファ・ウルフを迎えてのＶ６戦（４月１２日、名古屋金城ふ頭アリーナ）に向けてローンウルフ（一匹狼）からの脱却を誓った。稲村は８日の横浜大会で拳王を破ってＶ５に成功。試合後、黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のヨシ・タツに介入され、ウルフがＶ６戦の相手となった。本意の相手ではないとはいえ、その実力を認め