「継承」の難しさとはちょいと縁がある。100年以上続く家業を継いだ夫が自分の代で閉じたからだ。原料の質の低下＆価格高騰で物理的に継続が難しく、廃業を決断。夫は長いこと自責の念を抱えていた。代々続く商売の家に生まれた長男の複雑な心境を垣間見た。なので、それこそ100年どころの話ではない老舗や名跡の継承問題を描く作品には興味津々。京都人の本質と美学を堪能できる「京都人の密かな愉しみ」シリーズ、今回は継承がお