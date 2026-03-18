第1回【侍ジャパンを打ち砕いた“ベネズエラの3発”は「伊藤大海や若月健矢の責任ではない」…野村監督の愛弟子が明かす“最も責任を背負うべき人物”】からの続き──。野球解説者の広澤克実氏は1984年のロサンゼルス五輪に出場し、決勝戦でアメリカを6−3で破って金メダルを獲得した。さらに2011年にはカンボジア代表のコーチに就任し、選手のレベルアップに努めた。国際大会の経験や知見が豊富な広澤氏は、WBC（ワールド・ベ