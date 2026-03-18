日本時間の3月15日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表は準々決勝でベネズエラと対戦し、5対8で敗れ去った。1回表、ロナルド・アクーニャ・ジュニアは山本由伸投手からソロホームランを、さらに5回表にはマイケル・ガルシアが二番手の隅田知一郎投手からツーランホームランを放った。6回表にはウィルヤー・アブレイユが伊藤大海からスリーランホームラン。3本のアーチが侍ジャパンを木っ端微塵に打ち砕いた。（