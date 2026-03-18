ドルの戻り売り優勢ドル円は１５８円台に再び値を落とす場面も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドルの戻り売りが優勢となり、ドル円は１５８円台に再び値を落とす場面も見られた。本日も原油相場は上昇し、一時９８ドル台を回復していたが、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開を見せ、ドルの戻り売りに繋がっていた模様。ドル円は本日も一時１５９円台半ばまで上昇していたが、節目の１６０円にはなお慎重なようだ。