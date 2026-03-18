◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国のデローサ監督が１７日（日本時間１８日）、ベネズエラとの決勝に向けての試合前会見を行った。１次ラウンドでイタリアに敗れる苦しい道のりを乗り越えて、１７年以来の優勝へ王手をかけている。指揮官は「選手たちが一丸となっていることを誇りに思う。みんながハードワークしているを誇りに思う。優勝という形で報われれば、私にと