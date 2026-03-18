【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、3月末から予定していた中国訪問をいったん延期し、習近平国家主席との首脳会談を「5〜6週間後」に開催する見通しだと述べた。中国側も前向きだと主張した。ホワイトハウスで記者団に語った。2期目初となる訪中は当初、3月31日〜4月2日で計画。イラン攻撃を続ける中で米国にとどまる必要があるとして3月16日、延期を要請していると明らかにしていた。ただイランとの交戦終結の見通し