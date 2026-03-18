4月8日（水）にスタートする、土屋太鳳×佐藤勝利のW主演、君塚良一が脚本を手がける完全オリジナル作品『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。同ドラマの続報が到着。優香、横田栄司、田中幸太朗の出演が決定した。【映像】『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』予告警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた、大型トラックを駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“