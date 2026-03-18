【「裏ダンジョンおくさん」3巻】 3月18日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「裏ダンジョンおくさん」の3巻を3月18日に発売する。価格は770円。 本作は「おくさん」や「ちぃちゃんのおしながき」の作者・大井昌和氏が原作を手掛け、いのまる氏が作画を担当している作品。世界を救った武道家・ユイが新妻に転職し、魔物が跋扈する“裏ダンジョン”の攻略に挑