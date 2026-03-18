【「俺の指先で濡れる世界」4巻】 3月18日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「俺の指先で濡れる世界」の4巻を3月18日に発売する。価格は792円。 本作は「俺の女優が一番淫ら」の作者・龍大和氏による最新作。異世界に迷い込み、「触ると女性が“反応”してしまう魔法の指先」を獲得した芸大生・和也の冒険を描いている。 4巻では男とバレるだけで処刑