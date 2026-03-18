【「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」18巻】 3月18日 発売 価格：627円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」の18巻を3月18日に発売する。価格は627円。 本作はひらかわあや氏が「週刊少年サンデー」で連載しているラブコメディ。2025年7月よりTVアニメが放送された。 18巻は学園祭編が描かれており、舞台の役作りのために優と三姉妹