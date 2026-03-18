【「再会の勇者」1巻】 3月18日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「再会の勇者」の1巻を3月18日に発売する。価格は792円。 本作は「ヤンマガWeb」で荒緒択氏が連載している作品。「異色と好色が交わる再会の冒険ファンタジー」と銘打たれている。 魔王を討伐した勇者・ヤーヌスは、仲間のアイリスに「再会の旅」に出ることを打ち明ける。