【「牛山さん」1巻】 3月18日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「牛山さん」の1巻を3月18日に発売する。価格は792円。 本作は相沢春芳氏が手掛ける学園ラブコメ。元々「ニコニコ静画」に投稿されていたが、2025年11月より「ヤンマガWeb」での連載が始まった。 さまざまな動物を擬人化したキャラクターが登場する世界観で、同じクラスの人気者・