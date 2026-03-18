人は死の瞬間、いったい何を見るのか。臨死体験では「光を見た」「自分の身体を外から見た」「人生が走馬灯のようによみがえった」といった、驚くほど共通した体験が語られてきた。それらは単なる幻覚なのか。証言を手がかりに、意識と世界の関係、そして「最後に見る」景色の正体に迫る。※本稿は、筑波大学教授の櫻井 武『意識の正体』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。いまだ全容解明されていない「死の瞬間の意識」