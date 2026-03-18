「自炊なんてしてる暇があったら仕事をする」「食事は外食かコンビニで十分」。そう豪語し、自身のケアをおそろそかにし続けるビジネスパーソンは多い。若いうちはそれで乗り切れるかもしれないが、人生100年時代において、そのツケは確実に心身とキャリアを蝕んでいく。佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』から、現代において「自分のために料理をすること」が持つ本当の価値を提示する。（構成／ダイヤモンド社書籍編