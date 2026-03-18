韓国や台湾で活動する美人チアリーダー、キム・ドアの来日SHOTが話題だ。【写真】「期待していいよ」キム・ドアの“脱アジア級”ボリューム感キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで「私の旅行メイト♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、白のツイードジャケットにミニスカートを合わせた私服姿のキム・ドアが写っている。チアリーダーとして活動するだけあってスラリとしたプロポーショ