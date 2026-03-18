現地時間３月18日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、マンチェスター・シティとレアル・マドリーが前者のホームで対戦している。第１レグを３−０で制したマドリーは、キックオフ直後にいきなり決定機を迎える。開始１分、第１レグではハットトリックの活躍をみせたバルベルデがヴィニシウスの浮き球パスに抜け出してダイレクトで狙ったが、GKドンナルンマの正面でキャッチされる。一方、大逆転を目ざすシ