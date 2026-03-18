18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円高の5万4230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては529.61円高。出来高は1万679枚だった。 TOPIX先物期近は3642.5ポイントと前日比48ポイント高、TOPIX現物終値比15.43ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54230+810 10679 日経22