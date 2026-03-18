札幌・東警察署は2026年3月17日、傷害の疑いで札幌市東区に住むアルバイト従業員の女（40）を現行犯逮捕しました。女は17日午後5時すぎ、自宅で、同居する父親（63）の頭部をバールで殴り、けがをさせた疑いが持たれています。17日午後5時すぎ、「バールで殴られた」と女の家族から警察に通報がありました。警察によりますと、女は父親の態度に我慢できず、バールで頭部を1回殴ったということです。父親は頭部に