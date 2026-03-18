◇ワールドベースボールクラシック準決勝ベネズエラ4-2イタリア（現地時間16日、マイアミ）ダメ押しとなる4点目を入れるタイムリーを放ったベネズエラのアラエス選手。Netflixのポストゲームショーに出演し、「勝利を決めてやるぞ、という気持ちでいました」などと語りました。「チームの雰囲気は観客がかなり後押しをしてくれていたので、負けているきもちにはならなかったです」とビハインドで進んでいた序盤を振り返ったア