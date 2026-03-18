◇オープン戦ソフトバンク5―1中日（2026年3月17日みずほペイペイD）ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が17日、中日戦の8回にオープン戦1号の右中間2ランを放った。高卒4年目の今年は春季キャンプで初めて主力中心のA組に抜てきされ、オープン戦では打率・375と好調。代走で出場した7回には無死一、二塁から浅めの中飛で果敢に三塁へのタッチアップを決めた。22年ドラフト1位が打って、走って躍動。自身初の開幕1