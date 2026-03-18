プロ野球・巨人の田中将大投手が17日、翌日のヤクルトとのオープン戦登板前日に取材に応じました。前回の8日、阪神戦は3回1安打1四球無失点の内容。「イニングや球数が前回より増えることになると思うので、しっかり投げきることができるようにしたい」と話しました。チームは3年連続2桁勝利の山粼伊織投手が右肩のコンディション不良で離脱。田中投手は、「頼りになる投手が離脱してしまったのでチームにとってはもちろん大