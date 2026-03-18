◇オープン戦日本ハム5ー5DeNA（2026年3月17日エスコンF）日本ハム・野村が定位置獲得へ攻守で猛アピールした。「7番・二塁」で出場して2回にオープン戦1号の同点2ランを放つなど2安打2打点で打率.435と好調。「テーマを持ちながら、結果につながったのでいい一日だった」と振り返った。今季から本格挑戦中の二塁守備でも好守を披露。「たくさん打球をこなすしかない。やることは変わらない」。吉田、カストロ（ブルージ