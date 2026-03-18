◇オープン戦日本ハム5ー5DeNA（2026年3月17日エスコンF）日本ハムの“ミスター”が期待に応えた。今季から背番号3を背負う郡司裕也捕手（28）が「4番・三塁」で先発出場し、執念のタイムリーを放った。2―2の同点で迎えた3回2死一、二塁。昨季阪神に在籍し、防御率1・39をマークしたデュプランティエの151キロに反応。内角高めに対し、バットを折りながら左前に運んだ。「本来は見逃したいコース。ヒットになったので“