「ドバイＷＣデー諸競走」（２８日、メイダン）杉山晴勢２頭が栗東坂路で国内最終追い。ドバイターフに挑むガイアフォースは４Ｆ５５秒４−４０秒２−１２秒８をマーク。アルクオーツスプリントのルガルはシャープに伸びて４Ｆ５５秒７−３８秒６−１１秒８を計時した。ともに単走での調整。杉山晴師は「ガイアフォースは変わりないですね。仕上がりも問題ない」と話し、ルガルについては「いつも通りです。引っ張りきりで、