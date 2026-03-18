ドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（２８日・ＵＡＥメイダン）への出走を予定していた昨年のカペラＳ覇者テーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大）が中東情勢の悪化を考慮し、出走を辞退することになった。１７日、管理する高柳大師が明かした。今後は東京スプリント（４月１５日・大井）へ向かう予定。