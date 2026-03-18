「有力馬次走報」（１７日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆迎春Ｓを勝ったアスクナイスショー（牡５歳、美浦・中舘）は日経賞（２８日・中山、芝２５００メートル）へ。僚馬ブレイクフォース（牡７歳）はマーチＳ（２９日・中山、ダート１８００メートル）を予定。◆湾岸Ｓを勝ったマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸）は日