2026年3月16日、韓国メディア・ソウル経済は、中東情勢の緊迫化による原油高とウォン安の影響により、韓国の航空会社は4月の国際線燃油サーチャージを3月の3倍以上に増額すると報じた。記事によると、韓国航空業界は16日、4月の燃油サーチャージの基準となるシンガポール航空燃料平均値（MOPS）が、全33段階中の「18段階」に設定されたと明かした。今月の「6段階」からわずか1カ月で12段階も跳ね上がったことになり、これは16年に