パラリンピックとは人間の可能性の祭典――。昨年10月に第3代スポーツ庁長官に就任した河合純一がよく口にする言葉である。義足のスノーボーダーたちの活躍を見ていると、河合の言葉がストンと胸に落ちる。人間に不可能などないのではないか、とすら思えてくる。要するにやるかやらないか、試すか試さないかだけではないかと。3月15日（現地時間）に閉幕したミラノ・コルティナ冬季パラリンピック。日本勢として、節目となる