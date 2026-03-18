「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）大阪杯（４月５日・阪神）に出走するダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田）が１７日、新たにコンビを組む坂井と初コンタクトを取った。栗東ＣＷをゆったりと駆け抜けた鞍上は「さすがダービー馬。ドバイを勝っている馬だなと思いました」と感嘆の声を上げ、「今朝は馬の感触を確かめ、イメージしていたものと乗った感じを擦り合わせて。スタミナと心肺機能がとてもいい馬だなと感じました