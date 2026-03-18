「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉スプリングＳ４着のサウンドムーブ（牡、斉藤崇）は皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）を本線にし、ニュージーランドＴ（４月１１日・中山、芝１６００メートル）なども視野に入れる。共同通信杯３着のロブチェン（牡、杉山晴）は松山とのコンビで皐月賞へ。