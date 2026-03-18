◇オープン戦ソフトバンク5―1中日（2026年3月17日みずほペイペイD）ソフトバンクで開幕スタメンを狙う正木が、1点を追う7回に決勝の逆転1号3ランを放った。小久保監督が「引っ張り一本」と評する打撃スタイルだが、持ち味とは違う右方向への一発。今季は「引っ張り方向しか打てないと力んでしまう」と反対方向への打撃も意識した効果が出始めている。5年目の26歳は「今まで打ったことのないホームランでした」と手応え