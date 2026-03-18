悔しさは忘れない。日本ハム・伊藤が侍ジャパンでのWBC出場を終えて合流した。準々決勝では6回にアブレイユに決勝被弾。敗戦投手となり「本当に悔しい。足りないことが多かった。まだできることがあると感じた」と意を強くした。仲間と再会し、心が少し穏やかになった。練習前に温かい拍手で迎えられ「ホッとする」と笑顔。新庄監督からは敗戦後すぐにDMが届いたことを明かし、「見てくれていることが凄くうれしい。安心感もあ